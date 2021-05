Juventus-Inter | abbraccio e colloquio Agnelli-Zhang prima della partita

(Di sabato 15 maggio 2021) Un lungoe poi untra Stevene Andreadurante il riscaldamentodel fischio d’inizio di. Segnali di distensione, quindi, a pochi minuti da unache potrebbe segnare il futuro dei bianconeri, alla ricerca di una vittoria per continuare a sperare in una qualificazione alla Champions League. I due presidenti sono poi saliti insieme in tribuna, dove assisteranno al match. SportFace.

... da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo , all'inseguimento dell'ultimo obiettivo stagionale rimasto in Serie A , la qualificazione in Champions League; dall'altra l'di Antonio Conte , ormai ...Fabio Paratici ha parlato prima del derby d'Italia trarilasciando alcune dichiarazioni sul futuro dei bianconeri Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Juve -. JUVE ...JUVENTUS-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI JUVENTUS-INTER 9' - Punizione di Cuadrado, Handanovic esce e blocca. 8' - Inter che lascia il pallino del gioco ...JUVENTUS-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI JUVENTUS-INTER 5' - Cuadrado va via a Darmian, poi mette un pallone troppo lungo per tutti che Chiesa non riesce a ...