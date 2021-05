Invadono! Anzi no Così si scalda l’infowar fra Israele e Hamas

Leggi su formiche

(Di sabato 15 maggio 2021) Alla mezzanotte di venerdì 14 maggio, in piena escalation su Gaza, l’esercito israeliano ha comunicato che le operazioni terrestri erano iniziate. La comunicazione era vaga, ma riprendeva una parte di verità (le truppe da giorni sono ammassate al confine con la Striscia, l’artiglieria aveva iniziato i bombardamenti). I media internazionali, che non si trovano all’interno dell’area palestinese, hanno diffuso rapidamente l’informazione (d’altronde era un’evoluzione drammatica quanto attesa). Poco dopo però sono tornati indietro, dando parziale smentita. Era l’esercito israeliano stesso a specificare: sono in corso solo attacchi con l’artiglieria, ma non siamo partiti per un’invasione o un’incursione, “ci siamo spiegati male”. Il fraintendimento è stato la seconda mezza verità diffusa a proposito dell’azione terrestre. Sembra infatti che gli israeliani abbiano fatto circolare ...