Internazionali, finale Djokovic-Nadal. Sonego sconfitto con onore (Di sabato 15 maggio 2021) Una classica per la finale degli Internazionali di Roma: Djokovic-Nadal. Sonego si arrende al serbo in semifinale ma esce a testa altissima Sarà Djokovic-Nadal la finale degli Internazionali d'Italia 2021. Dopo la mattinata odierna a disputare i quarti di finale, il serbo riesce a regolare solo al terzo set un grandissimo Lorenzo Sonego, autore di una grande prestazione dopo le imprese contro Thiem e Rublev. L'azzurro si arrende dopo oltre 2 ore di partita, giocando con grande onore ed uscendo con la standing ovation del Foro Italico. Nel primo set, Djokovic si dimostra più solido e conquista subito un break di vantaggio che lo aiuta a chiudere ...

