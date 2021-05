Internazionali d’Italia 2021, Rafael Nadal: “Una vittoria importante contro Opelka, ora l’ultimo sforzo” (Di sabato 15 maggio 2021) Missione compiuta per lo spagnolo Rafael Nadal. Il n.2 del mondo ha sconfitto in due set per 6-4 6-4 l’americano Reilly Opelka nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. L’iberico, con grandissima umiltà, si è calato nella parte di chi era lì in attesa di un segnale da parte del suo avversario che costruisce al 90% il suo gioco con il servizio. Nadal, dunque, ha colto il momento propizio per sferrare l’attacco e ottenere i break che hanno deciso la sfida contro l’insidioso statunitense. “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, non bella da giocare e che si sarebbe fatta sul suo servizio. Per me è una vittoria importante, ora manca l’ultimo sforzo“, le parole ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Missione compiuta per lo spagnolo. Il n.2 del mondo ha sconfitto in due set per 6-4 6-4 l’americano Reillynella semifinale deglidi tennis. L’iberico, con grandissima umiltà, si è calato nella parte di chi era lì in attesa di un segnale da parte del suo avversario che costruisce al 90% il suo gioco con il servizio., dunque, ha colto il momento propizio per sferrare l’attacco e ottenere i break che hanno deciso la sfidal’insidioso statunitense. “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, non bella da giocare e che si sarebbe fatta sul suo servizio. Per me è una, ora manca“, le parole ...

Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - Agenzia_Ansa : Lorenzo Sonego vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, battendo in tre set Andrej Rublev con il punteggio… - OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Rafael #Nadal è il primo finalista degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento al Foro Italico. Nadal aspe… - sportface2016 : #Internazionali BNL d'Italia 2021, le parole di Rafael #Nadal dopo la vittoria contro Reilly #Opelka #IBI21… -