Incapace di confessare ai figli l' amore per la compagna di una vita | Madelaine ha un infarto che la rende muta

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 maggio 2021) Due (Two of us): le immagini del film di Filippo Meneghetti guarda le foto DUE (TWO OF US)Genere: Melodramma femminileRegia di Filippo Meneghetti. Con Barbara Sukowa, Martine Chevalier, Léa Druker, Jérôme Varanfrain, Muriel Bénazéraf, Augustin Reynes, Hervé Sogne Un César come miglior esordio e la candidatura per la Francia agli Oscar (oltre a una nomination ai Golden Globes) hanno consacrato il primo lungometraggio di Filippo Meneghetti, veneto classe 1980, formato negli Stati Uniti, diplomato al Centro Sperimentale e ora attivo in Francia. È lì che è ambientato Due, in una città come tante, dove le ...