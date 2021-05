Hockey pista | Serie A1 | Lodi va avanti 1-0 su Bassano nei playoff scudetto Scandiano e Breganze retrocedono in A2

(Di domenica 16 maggio 2021) Non manca di regalare gol, spettacolo, pathos emozioni e contenuti il sabato sera dellaA1 di2020/2021. Andiamo quindi a vedere come sono andate le cose ai vari livelli del Campionato Italiano.In attesa della sfida di stasera tra Follonica e Forte dei Marmi, ilfirma il primo punto delle semifinali imponendosi 2-6 in casa del; trascinato dalle doppiette di Torner e Mendez. Spareggio 9°-10° posto Pur perdendo stasera 4-2, ma forte della vittoria dell’andata per 7-2, il Sandrigo supera il Valdagno e si aggiudica il 9° posto finale in campionato. Playout Perdendo entrambe in casa con il punteggio di 2-4 dal Grosseto e dal Monza,in A2. DI ...

Stasera sulla pista di Breganze nella prima giornata di ritorno dei playout salvezza Grosseto: I biancorossi di Federico Paghi, grazie alla bella affermazione di Monza, sono virtualmente salvi e solamente cinque ... "In hockey - prosegue - si affronteranno quattro squadre che si conoscono bene. Alcuni dei giocatori delle squadre grossetane hanno anche avuto come compagni di squadra i ragazzi di Prato e Grosseto. ... Onorare la maglia azzurra, rispettare fino in fondo i valori dello sport, dare l'opportunità a ragazzi giovani e giovanissimi di confrontarsi con il meglio dell'hockey su ghiaccio mondiale ... Grosseto: Il Centro sportivo di via Mercurio a Grosseto ospita in questo fine settimana il gruppo B della Final Four di serie B. Le quattro formazioni si sfideranno in un girone di sola andata per sta ...