Giro d’Italia 2021, ordine di arrivo e classifica 8^ tappa: vince Lafay, secondo Gavazzi (Di sabato 15 maggio 2021) L’ordine di arrivo e la classifica dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2021, da Foggia a Guardia Sanframondi dopo 170 chilometri. Per la quarta volta dall’inizio della Corsa Rosa arriva la fuga di giornata e a trionfare sul traguardo campano è Victor Lafay, francese della Cofidis al primo successo in carriera. Ancora piazzamento d’onore per gli italiani, con Francesco Gavazzi che arriva secondo davanti ad Arndt e Oliveira, mentre Giovanni Carboni è quinto dopo essersi letteralmente piantato nell’ultimo chilometro. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE L’ordine di arrivo Victor Lafay (Cofidis) 4h06’47” Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) Niklas Arndt (Team ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) L’die ladell’ottavadel, da Foggia a Guardia Sanframondi dopo 170 chilometri. Per la quarta volta dall’inizio della Corsa Rosa arriva la fuga di giornata e a trionfare sul traguardo campano è Victor, francese della Cofidis al primo successo in carriera. Ancora piazzamento d’onore per gli italiani, con Francescoche arrivadavanti ad Arndt e Oliveira, mentre Giovanni Carboni è quinto dopo essersi letteralmente piantato nell’ultimo chilometro. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE L’diVictor(Cofidis) 4h06’47” Francesco(Eolo-Kometa) Niklas Arndt (Team ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanfr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Caprara d'Abruzzo - km 43 ?????????? @PellaudSimon, @umbertomarengo,… - roadbikelove : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi… - JuanPabloEspej7 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi! ???? @victorlafay wins in Guardia Sanframondi… -