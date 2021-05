DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: tra poco le FP4, pioggia a Le Mans (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Ovviamente, non mancano i successi italiani in questo Gran Premio. Se contano complessivamente 12. Giacomo Agostini ha ottenuto 4 vittorie (1969, 1970, 1972, 1975). Abbiamo già detto dei 3 trionfi di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008) e Danilo Petrucci (2020). A essi si aggiungono 1 vittoria firmata da Alfredo Milani (1951), Marco Lucchinelli (1981), Max Biaggi (2001) e Marco Melandri (2006). 13.13 In tema di “vittorie consecutive” nessuno può rivaleggiare con Michael Doohan, il solo uomo a essersi imposto per 4 volte di fila. L’australiano è infatti passato per primo sotto la bandiera a scacchi nel 1994, 1995, 1996 e 1997. 13.11 Ecco la pioggia inesorabile a Le Mans. Right on cue!!! #Moto3 #FrenchGP pic.twitter.com/zjv1RFbY3z — MotoGP ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Ovviamente, non mancano i successi italiani in questo Gran Premio. Se contano complessivamente 12. Giacomo Agostini ha ottenuto 4 vittorie (1969, 1970, 1972, 1975). Abbiamo già detto dei 3 trionfi di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008) e Danilo Petrucci (2020). A essi si aggiungono 1 vittoria firmata da Alfredo Milani (1951), Marco Lucchinelli (1981), Max Biaggi (2001) e Marco Melandri (2006). 13.13 In tema di “vittorie consecutive” nessuno può rivaleggiare con Michael Doohan, il solo uomo a essersi imposto per 4 volte di fila. L’australiano è infatti passato per primo sotto la bandiera a scacchi nel 1994, 1995, 1996 e 1997. 13.11 Ecco lainesorabile a Le. Right on cue!!! #Moto3 #FrenchGP pic.twitter.com/zjv1RFbY3z —...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP: seguite il lungo sabato pomeriggio della classe regina impegnata nel #FrenchGP - automotorinews : ??? #MotoGP, qualifiche in diretta Tv su Sky e in streaming su SkyGo, Dazn e NowTv alle 14.10 ?? Su TV8 verranno tra… - gponedotcom : LIVE Qualifiche MotoGP Le Mans : cronaca diretta minuto per minuto: Scatta la caccia alla pole in Francia, con la p… - infoitsport : QUALIFICHE GP Francia oggi sabato 15 maggio in tv, MotoGP in chiaro? Orario e diretta streaming - infoitsport : MotoGP 2021 Le Mans, risultati fp3: primo Marquez. Orari diretta TV -