Covid, imprese fragili e rischio chiusura (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 73.200 le imprese italiane tra 5 e 499 addetti, il 15% del totale, di cui quasi 20mila nel Mezzogiorno (19.900) e 17.500 al Centro, che sono a forte rischio di espulsione dal mercato. Di queste, una quota quasi doppia riguarda le imprese dei servizi (17%), rispetto alla manifattura (9%). Sono quelle che hanno forti difficolta’ a “resistere” alla selezione operata dal Covid come risultato di una fragilità strutturale dovuta ad assenza di innovazione (di prodotto, processo, organizzativa, marketing), di digitalizzazione e di export, e di una previsione di performance economica negativa nel 2021. E’ quanto emerge da una ricerca congiunta Svimez-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, condotta su un campione di 4mila imprese manifatturiere e dei ... Leggi su quifinanza (Di sabato 15 maggio 2021) Sono 73.200 leitaliane tra 5 e 499 addetti, il 15% del totale, di cui quasi 20mila nel Mezzogiorno (19.900) e 17.500 al Centro, che sono a fortedi espulsione dal mercato. Di queste, una quota quasi doppia riguarda ledei servizi (17%), rispetto alla manifattura (9%). Sono quelle che hanno forti difficolta’ a “resistere” alla selezione operata dalcome risultato di unatà strutturale dovuta ad assenza di innovazione (di prodotto, processo, organizzativa, marketing), di digitalizzazione e di export, e di una previsione di performance economica negativa nel 2021. E’ quanto emerge da una ricerca congiunta Svimez-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, condotta su un campione di 4milamanifatturiere e dei ...

Advertising

sole24ore : Crisi Covid, oltre 73.000 imprese a rischio chiusura - Video - Agenzia_Ansa : Sono oltre 73mila le imprese che rischiano di chiudere. Il 15%del totale, secondo Svimez. Circa 20mila al Sud e 17… - Cristin97215062 : RT @tribuna_treviso: Quasi un migliaio le imprese hanno aderito all’invito, la Regione ha ristretto per ora il numero a 65. La prima lista… - tribuna_treviso : Quasi un migliaio le imprese hanno aderito all’invito, la Regione ha ristretto per ora il numero a 65. La prima lis… - CCristian2021 : @AlessiaMorani Vi piacerebbe vero? Cosi chiusure a gogo con la scusa covid per distruggere le piccole imprese e immigrazione senza regole -