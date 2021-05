Covid, i colori dell’Italia da lunedì: solo una Regione non esulta (Di sabato 15 maggio 2021) Ecco cosa succederà a partire dalla prossima settimana e come cambiano i colori delle Regioni in base ai nuovi dati del Covid in Italia. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 15 maggio 2021) Ecco cosa succederà a partire dalla prossima settimana e come cambiano idelle Regioni in base ai nuovi dati delin Italia. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

News24Italy : #In quattro bevono all'interno del locale: clienti multati e bar chiuso 5 giorni - Notiziedi_it : Covid, Gimbe: “Ancora giù nuovi casi e decessi, superare l’algoritmo dell’Italia a colori” - RosPalumbo71 : RT @sottoinchiesta: ???@Radio1Rai @manufalcetti dati #Covid_19 con il prof. Cricelli #vaccini in azienda @MinLavoro @r_decamillis #regioni… - damianofiocc : RT @EdiPressTwit: ??????????????` ????/???? - #Covid, nuovi colori: da lunedì 17 maggio, tutte le Regioni d'#Italia diventeranno zona gialla, tranne l… - visitorcity : RT @sottoinchiesta: ???@Radio1Rai @manufalcetti dati #Covid_19 con il prof. Cricelli #vaccini in azienda @MinLavoro @r_decamillis #regioni… -