Chi è Giulia Stabile? La giovane ballerina finalista di Amici 20 (Di sabato 15 maggio 2021) Giulia Stabile è la giovane ballerina finalista di Amici 20. Oggi sarà ospite a Verissimo per raccontare le emozioni della finale che si terrà questa sera. Nel team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha incantato con la sua bravura non solo il pubblico ma anche i tre giudici Stefano de Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Brava e travolgente ha conquistato, durante la semifinale, la maglia da finalista insieme ad Aka7even, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Di origini italo-catalana è un vero e proprio talento. Innamorata della danza è riuscita a far innamorare tutti con i suoi numeri. Con la sua risata coinvolgente si è mostrata per come è riuscendo a superare anche tutte le insicurezze che ha sempre avuto sul suo fisico e sul suo carattere. Nella casa, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021)è ladi20. Oggi sarà ospite a Verissimo per raccontare le emozioni della finale che si terrà questa sera. Nel team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha incantato con la sua bravura non solo il pubblico ma anche i tre giudici Stefano de Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Brava e travolgente ha conquistato, durante la semifinale, la maglia dainsieme ad Aka7even, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Di origini italo-catalana è un vero e proprio talento. Innamorata della danza è riuscita a far innamorare tutti con i suoi numeri. Con la sua risata coinvolgente si è mostrata per come è riuscendo a superare anche tutte le insicurezze che ha sempre avuto sul suo fisico e sul suo carattere. Nella casa, la ...

Advertising

AmiciUfficiale : Sorpresaaa, avete visto chi è venuto a trovare Giulia? La mamma è sempre la mamma ? #Amici20 - AmiciUfficiale : Settimana decisiva per i cinque finalisti di #Amici20! Aka7Even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni vi aspetta… - AmiciUfficiale : Aka7Even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni sono i finalisti di #Amici20! Chi sarà il vincitore? Lo scoprirem… - harsgoldn : il modo in cui alessandro e giulia non hanno ancora superato questo passo a due, chi come loro? ah si giusto, io.… - CostiNiki : RT @aboutgiugiulola: ????IMPORTANTE???? PRIMA DI VOTARE LEGGETE BENEE LA DOMANDA PERCHÉ POTREBBE ESSERE “CHI VUOI CHE VINCA?” E IN QUESTO CASO… -