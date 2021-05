Calcio: Zidane, 'futuro? Alle volte è meglio andare via per il bene di tutti' (Di sabato 15 maggio 2021) Madrid, 15 mag. - (Adnkronos) - "Mancano ancora due partite e non so come andrà a finire. Può succedere di tutto. Io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui bisogna andare via, per il bene di tutti". L'Allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, si esprime così in merito al suo futuro che sembra sempre più lontano dal club merengue. “Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi -aggiunge il 48enne tecnico francese in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Athletic Bilbao-. Non hanno mai smesso di impegnarsi e ora pensano solo al finale di campionato. E io ho ancora la stessa voglia di quando mi sono seduto per la prima volta sulla panchina del Real. Cosa succederà tra due o tre anni non posso saperlo, quindi penso a godermi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Madrid, 15 mag. - (Adnkronos) - "Mancano ancora due partite e non so come andrà a finire. Può succedere di tutto. Io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui bisognavia, per ildi". L'natore del Real Madrid, Zinedine, si esprime così in merito al suoche sembra sempre più lontano dal club merengue. “Sono orgoglioso dii miei ragazzi -aggiunge il 48enne tecnico francese in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Athletic Bilbao-. Non hanno mai smesso di impegnarsi e ora pensano solo al finale di campionato. E io ho ancora la stessa voglia di quando mi sono seduto per la prima volta sulla panchina del Real. Cosa succederà tra due o tre anni non posso saperlo, quindi penso a godermi ...

Advertising

sportli26181512 : Zidane e l'addio al Real: 'A volte si va via per il bene di tutti': Alla vigilia della sfida contro l'Athletic il t… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Zidane,mio futuro? a volte si va via per il bene di tutti 'Zizou', non so cosa succederà, intanto mi godo ogni momento - TV7Benevento : Calcio: Zidane, 'futuro? Alle volte è meglio andare via per il bene di tutti'... - Fprime86 : RT @tuttosport: #Zidane: 'Addio al #RealMadrid? Non so cosa succederà' ???? - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: #Zidane: 'Addio al #RealMadrid? Non so cosa succederà' ???? -