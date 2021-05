Autorizzati i test salivari: ecco quando si potranno usare (Di sabato 15 maggio 2021) C’è il via libera del Ministero della Salute. I test salivari possono essere utilizzati per rilevare l’infezione da Covid al posto degli attuali tamponi oro-nasofaringei. I test avranno tutti lo stesso valore e saranno conteggiati nelle somme dei tamponi effettuati. Ci sono dei limiti e delle indicazioni, ma sono autorizzati come alternativi: devono essere usati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi. Leggi su vanityfair (Di sabato 15 maggio 2021) C’è il via libera del Ministero della Salute. I test salivari possono essere utilizzati per rilevare l’infezione da Covid al posto degli attuali tamponi oro-nasofaringei. I test avranno tutti lo stesso valore e saranno conteggiati nelle somme dei tamponi effettuati. Ci sono dei limiti e delle indicazioni, ma sono autorizzati come alternativi: devono essere usati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi.

