Atp Ginevra 2021: il ritorno di Roger Federer. Il programma (Di sabato 15 maggio 2021) Ci siamo ecco il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp di Ginevra 2021, evento in programma dal 17 al 22 maggio. Luci dei riflettori puntati tutti sul ritorno in campo di Roger Federer, al secondo torneo stagionale. Lo svizzero, che guida il seeding, proverà a vincere in casa. Presenti anche gli azzurri Fognini, Travaglia e Caruso. Dove si potranno vedere gli incontri? La copertura televisiva dell’ intero torneo di Ginevra sarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con gli italiani protagonisti. Atp ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Ci siamo ecco il, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp di, evento indal 17 al 22 maggio. Luci dei riflettori puntati tutti sulin campo di, al secondo torneo stagionale. Lo svizzero, che guida il seeding, proverà a vincere in casa. Presenti anche gli azzurri Fognini, Travaglia e Caruso. Dove si potranno vedere gli incontri? La copertura televisiva dell’ intero torneo disarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con gli italiani protagonisti. Atp ...

Advertising

Ilsuperbo89 : Bene Ceck. Forza! - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - TRAVAGLIA IN SVIZZERA PER L’ATP 250 DI GINEVRA - - aquila7630 : Tabellone #Atp #Ginevra: #Federer torna in campo, al via anche tre azzurri. #15maggio - infoitsport : Tabellone Atp Ginevra: Federer torna in campo, al via anche tre azzurri - luca79ind : La Gazzetta dello Sport: Federer pronto al rientro, e si è anche vaccinato.... -