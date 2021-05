6 giovani su 10 con Crohn desiderano mangiare 'come gli altri' (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos Salute) - Per un giovane con la Malattia di Crohn il cibo diventa fonte di stress in famiglia (6 casi su 10), causa situazioni spiacevoli con gli amici (circa 1 su 2), complica la scuola (8 su 10). Così questa malattia cronica dell'intestino - che solo in Italia colpisce circa 150.000 mila persone, di cui un 25% con diagnosi prima dei 20 anni - alimenta il disagio nutrizionale dei pazienti, che soprattutto in età pediatrica e durante l'adolescenza soffrono una vita sociale limitata (71%) e si sentono emarginati dai propri coetanei (41%). E' il quadro che emerge dall'indagine del centro EngageMinds Hub dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, della campagna sociale "Crohnviviamo - Storie di giovani che la malattia di Crohn non può fermare", promossa da Nestlé Health Science - con il supporto di Modulen, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos Salute) - Per un giovane con la Malattia diil cibo diventa fonte di stress in famiglia (6 casi su 10), causa situazioni spiacevoli con gli amici (circa 1 su 2), complica la scuola (8 su 10). Così questa malattia cronica dell'intestino - che solo in Italia colpisce circa 150.000 mila persone, di cui un 25% con diagnosi prima dei 20 anni - alimenta il disagio nutrizionale dei pazienti, che soprattutto in età pediatrica e durante l'adolescenza soffrono una vita sociale limitata (71%) e si sentono emarginati dai propri coetanei (41%). E' il quadro che emerge dall'indagine del centro EngageMinds Hub dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, della campagna sociale "viviamo - Storie diche la malattia dinon può fermare", promossa da Nestlé Health Science - con il supporto di Modulen, ...

Advertising

AzzolinaLucia : Concorsi nella Pa per merito e aperti ai giovani. Era la richiesta del #M5S ed è diventata realtà con la modifica a… - Azione_it : .@msgelmini: '#Azione ha fatto bene a scegliere bambini, giovani e donne come temi da cui partire perché dobbiamo d… - CarloCalenda : Ci vediamo alle 11 in diretta su - PARABAVTAI : RT @elecrasticheart: Mi piace che in questo paese si rompa il cazzo giornalmente ai giovani che non fanno figli e contemporaneamente si ris… - DanaScully_78 : @GiacomoGorini Caro Dottor @GiacomoGorini noi italiani, purtroppo, siamo attaccati all'ignoranza...a quella più pro… -