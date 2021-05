Vaccinazioni in Lombardia, Bertolaso annuncia il via libera alla fascia 16-29 anni (Di venerdì 14 maggio 2021) Guido Bertolaso ha annunciato per il 2 giugno l'apertura delle prenotazioni per il vaccino anti Covid relativamente alla fascia d'età 16-29 anni. Vaccino Lombardia, dal 2 giugno aperte le prenotazioni per la fascia 16-29 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Guidohato per il 2 giugno l'apertura delle prenotazioni per il vaccino anti Covid relativamented'età 16-29. Vaccino, dal 2 giugno aperte le prenotazioni per la16-29su Notizie.it.

rtl1025 : ?? 'Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di riceve… - ricpuglisi : Non leggo più sdegnati articoli sui ritardi nelle vaccinazioni in Lombardia. Come mai? - Affaritaliani : Lombardia, vaccinazioni 40-49enni Bertolaso: prenotazioni dal 20 maggio - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? 'Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima… - _MssSlytherin : Dal 2 giugno la Lombardia aprirà le vaccinazioni alla fascia 16-29 anni. Non vedo l'ora di non prenotarmi. -