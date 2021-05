(Di venerdì 14 maggio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delche sta calando di intensità anche se restano rallentamenti e su tutte le console in uscita dal centro sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ancora code tra le uscite cazzi e Castel Giubileo sempre in carreggiata interna abbiamo code ancora perintenso dalla Tiburtina all’uscita alla rustica ancora trafficata la zona sud del raccordo dove in carreggiata esterna Ci sono code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino all’uscitanina tutta la turbano dellaL’Aquila code da Portonaccio a tangenziale est sulla tangenziale Chiudi da viale Castrense al bivio con la ...

Advertising

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Firenze Sc… - VAIstradeanas : 20:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-05-2021 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Firenze Scandic… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

... perché non si farà altro che spostarlo dall'asse viario dell'Aurelia a quello già oggi soverchiante di via Carducci - viale- viale della Repubblica. Si sposta l'imbuto delda Turano a ...... mentre per i veicoli provenienti dal'uscita obbligatoria sarà allo Svincolo di Mandela, da ... Per aggiornamenti in tempo reale sulle chiusure e sulle condizioni die di viabilità si ...E' stata svelata oggi, nella cornice del teatro romano, la targa che testimonia l'appartenenza di Ostia Antica ai luoghi della cultura europei ...Narcotrafficante venezuelano in fuga dalla DEA, Agenzia Federale Antidroga, si nascondeva in un Bed and Breakfast a Casalvieri, arrestato. L’operazione è avvenuta ieri pomeriggio nel centro storico de ...