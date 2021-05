Tivoli: si sta separando dalla moglie, si presenta in Tribunale con un coltello (Di venerdì 14 maggio 2021) Si è presentato alla causa di separazione dalla moglie in Tribunale a Tivoli e ha tentato di accedere con un grosso coltello. L’uomo però, un cittadino italiano, non ha superato i controlli della vigilanza (affidata alla Puma Security, ndr). Sul posto è quindi giunta la Polizia di Stato che ha preso in carico la persona sottoponendola ai controlli di rito. E’ successo stamattina intorno a mezzogiorno: l’uomo è stato quindi denunciato e l’arma sequestrata. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Si èto alla causa di separazioneine ha tentato di accedere con un grosso. L’uomo però, un cittadino italiano, non ha superato i controlli della vigilanza (affidata alla Puma Security, ndr). Sul posto è quindi giunta la Polizia di Stato che ha preso in carico la persona sottoponendola ai controlli di rito. E’ successo stamattina intorno a mezzogiorno: l’uomo è stato quindi denunciato e l’arma sequestrata. su Il Corriere della Città.

