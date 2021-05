Tensione sulla Linea Blu tra Libano e Israele, 2 feriti (Di venerdì 14 maggio 2021) Due libanesi sono stati feriti lievemente da pallottole di gomma sparate da soldati israeliani lungo la Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele mentre alcuni manifestanti libanesi, radunatisi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Due libanesi sono statilievemente da pallottole di gomma sparate da soldati israeliani lungo laBlu di demarcazione tramentre alcuni manifestanti libanesi, radunatisi ...

Bombe israeliane a Gaza anche sul convento delle suore: la dura protesta del vescovo cattolico Le massicce incursioni della aviazione israeliane sulla Striscia di Gaza hanno colpito anche ...Marcuzzo - è dovuto all'accumularsi di una serie di "circostanze infelici" che hanno riacceso la tensione ...

