Salvini assolto nel processo dell'assurdo (Di venerdì 14 maggio 2021) La primissima impressione dopo il proscioglimento dell'ex ministro Salvini, accusato di sequestro di persona nella questione della nave Gregoretti, è semplice: quel processo non doveva nemmeno cominciare. E questo per un principio limpido noto ad ogni persona in buona fede: non si possono processare le legittime decisioni politiche di un ministro, a maggior ragione se condivise dall'intero governo. Non si possono portare in tribunale le scelte sovrane del potere esecutivo, che stante la separazione dei poteri non possono essere contestate da parte del potere giudiziario. Non ci voleva un genio per capirlo: la stessa procura aveva chiesto il non luogo a procedere, poiché Salvini non aveva violato alcuna regola trattenendo a bordo nel porto di Augusta quei 131 migranti, tra il 27 e il 31 luglio 2019. ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) La primissima impressione dopo il proscioglimento'ex ministro, accusato di sequestro di persona nella questionea nave Gregoretti, è semplice: quelnon doveva nemmeno cominciare. E questo per un principio limpido noto ad ogni persona in buona fede: non si possono processare le legittime decisioni politiche di un ministro, a maggior ragione se condivise dall'intero governo. Non si possono portare in tribunale le scelte sovrane del potere esecutivo, che stante la separazione dei poteri non possono essere contestate da parte del potere giudiziario. Non ci voleva un genio per capirlo: la stessa procura aveva chiesto il non luogo a procedere, poichénon aveva violato alcuna regola trattenendo a bordo nel porto di Augusta quei 131 migranti, tra il 27 e il 31 luglio 2019. ...

