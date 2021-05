Rula Jebreal non va a Propaganda Live: "Sarei l'unica ospite donna" (Di venerdì 14 maggio 2021) “7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. Sono queste le parole che Rula Jebreal ha scritto in un commento comparso nella pagina Instagram ufficiale del programma Propaganda Live. La giornalista ha così rifiutato l’invito a partecipare alla trasmissione condotta da Diego Bianchi “Zoro”. Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte!La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema. https://t.co/QCMg6LYFCz— Rula Jebreal (@RulaJebreal) May 14, 2021 In ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “7 ospiti…solo una. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. Sono queste le parole cheha scritto in un commento comparso nella pagina Instagram ufficiale del programma. La giornalista ha così rifiutato l’invito a partecipare alla trasmissione condotta da Diego Bianchi “Zoro”. Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte!La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema. https://t.co/QCMg6LYFCz—(@) May 14, 2021 In ...

