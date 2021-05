Roberta Beta fidanzata? Tradita dall’ex, ora c’è Paolo (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex gieffina Roberta Beta è fidanzata, dopo essere stata Tradita dall’ex: nella sua vita ora c’è Paolo, ecco chi è. (Instagram)Pronta per la cabina rossa di Pomeriggio 5, programma del quale più volte negli ultimi mesi è stata ospite in studio, torna una delle protagoniste del Grande Fratello più amate di sempre. Stiamo parlando di Roberta Beta. La romana classe 1965 ha partecipato alla prima edizione del programma, nel lontano 2000. La sua esperienza non durò come si ricorderà moltissimo: subito in nomination, si salvò per poi essere eliminata dopo 29 giorni di permanenza. Leggi anche –> Ninfa Plebea, Lucia Cara: che fine ha fatto Miluzza del film In ogni caso, ha lasciato il segno e quell’esperienza le ha aperto la strada ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex gieffina, dopo essere stata: nella sua vita ora c’è, ecco chi è. (Instagram)Pronta per la cabina rossa di Pomeriggio 5, programma del quale più volte negli ultimi mesi è stata ospite in studio, torna una delle protagoniste del Grande Fratello più amate di sempre. Stiamo parlando di. La romana classe 1965 ha partecipato alla prima edizione del programma, nel lontano 2000. La sua esperienza non durò come si ricorderà moltissimo: subito in nomination, si salvò per poi essere eliminata dopo 29 giorni di permanenza. Leggi anche –> Ninfa Plebea, Lucia Cara: che fine ha fatto Miluzza del film In ogni caso, ha lasciato il segno e quell’esperienza le ha aperto la strada ...

Advertising

Dorian221190 : RT @sparklingsoull: non roberta beta che si fa pagare 24 euro per un video saluto #domenicalive - sparklingsoull : non roberta beta che si fa pagare 24 euro per un video saluto #domenicalive -