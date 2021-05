Quarantena dai Paesi Ue per chi entra in Italia: stop dal 16 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Da domenica 16 maggio i cittadini Italiani e i turisti potranno tornare a viaggiare in Ue senza dover osservare cinque giorni di Quarantena al rientro in Italia. Resta l’obbligo del doppio tampone per il Covid Leggi su corriere (Di venerdì 14 maggio 2021) Da domenica 16i cittadinini e i turisti potranno tornare a viaggiare in Ue senza dover osservare cinque giorni dial rientro in. Resta l’obbligo del doppio tampone per il Covid

Corriere : Da domenica stop quarantena per chi arriva in Italia dai paesi Ue - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Dal 16 maggio stop alla quarantena dai Paesi dell'Unione Europea'. Voli Covid tested anche per gli aerop… - Corriere : Da domenica stop quarantena per chi arriva in Italia dai paesi Ue - ivl24_it : Speranza: ‘Dal 16 maggio stop alla quarantena dai Paesi dell’Unione Europea’ - Ultron65 : RT @RaiNews: La misura si applica anche a Gran Bretagna e Israele. Con tampone negativo #quarantena #Covid #16maggio -