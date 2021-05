Poste Italiane: Raccomandata1 per consegne rapide e urgenti (Di venerdì 14 maggio 2021) In collaborazione con Postenews Raccomandata 1 di Poste Italiane è il servizio tracciato per la consegna veloce della corrispondenza registrata fino a 2 kg di peso, pensato per chi ha l’esigenza di una consegna rapida e urgente. Il servizio, spiega l’azienda, è disponibile presso tutti i 12.800 uffici postali e prevede la consegna nel giorno lavorativo successivo alla data di spedizione (obiettivo raggiunto nel secondo semestre 2020 per il 92,2% degli invii), escluse alcune tratte indicate sul sito Poste.it. Il servizio può essere utilizzato anche dalla clientela business che può spedire Raccomandata 1 presso i centri di accettazione dedicati. Raccomandata1 Business è disponibile anche nell’offerta con pick up incluso. Poste Italiane effettua due tentativi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) In collaborazione connews Raccomandata 1 diè il servizio tracciato per la consegna veloce della corrispondenza registrata fino a 2 kg di peso, pensato per chi ha l’esigenza di una consegna rapida e urgente. Il servizio, spiega l’azienda, è disponibile presso tutti i 12.800 uffici postali e prevede la consegna nel giorno lavorativo successivo alla data di spedizione (obiettivo raggiunto nel secondo semestre 2020 per il 92,2% degli invii), escluse alcune tratte indicate sul sito.it. Il servizio può essere utilizzato anche dalla clientela business che può spedire Raccomandata 1 presso i centri di accettazione dedicati.Business è disponibile anche nell’offerta con pick up incluso.effettua due tentativi di ...

Advertising

fisco24_info : Poste Italiane: Raccomandata1 per consegne rapide e urgenti: In collaborazione con Postenews - antonmasoni57 : Mezzi “green” per Poste Italiane. La nuova consegna di corrispondenza e pacchi. - alleloc_ra : RT @claudiamedd: Prenotazione #Vaccini COVID via ATM Poste Italiane #VacciniCovid @PosteNews - claudiamedd : Prenotazione #Vaccini COVID via ATM Poste Italiane #VacciniCovid @PosteNews - retewebitalia : Poste Italiane al Netcomm Forum presenta le soluzioni su misura per l’e-commerce - #retewebitalia #news #oggi… -