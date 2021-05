Pio e Amedeo tornano con Felicissima Sera? Mediaset avrebbe confermato la seconda stagione (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo un'indiscrezione pubblicata da Oggi, Pio e Amedeo torneranno in autunno su Canale 5 con la seconda stagione di Felicissima Sera. Pio e Amedeo dovrebbero tornare in TV con la seconda stagione di Felicissima Sera, in autunno su Canale 5. Nato come un esperimento di Mediaset e del duo comico pugliese, alla prima esperienza di conduzione, nel giro di tre Serate lo show ha racimolato ottimi ascolti (e anche un gran numero di polemiche) così da aver convinto l'azienda di Cologno Monzese alla seconda chance. Al momento si tratta di un'indiscrezione - pubblicata da Oggi - non confermata ma sembra che per l'ufficializzazione sia ormai solo una questione di dettagli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo un'indiscrezione pubblicata da Oggi, Pio etorneranno in autunno su Canale 5 con ladi. Pio edovrebbero tornare in TV con ladi, in autunno su Canale 5. Nato come un esperimento die del duo comico pugliese, alla prima esperienza di conduzione, nel giro di trete lo show ha racimolato ottimi ascolti (e anche un gran numero di polemiche) così da aver convinto l'azienda di Cologno Monzese allachance. Al momento si tratta di un'indiscrezione - pubblicata da Oggi - non confermata ma sembra che per l'ufficializzazione sia ormai solo una questione di dettagli ...

