Pd: Bettini, 'con M5s ora siamo come in mare aperto, io mi auguro prevalga Conte' (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Non ho mai inteso il rapporto con il M5s come organico o strutturale, ho sempre parlato di un rapporto politico, in cui ho creduto, perchè stavamo insieme al governo e avere un rapporto politico più chiaro e forte significava rendere più forte il governo per risolvere i problemi degli italiani". Lo ha detto Goffredo Bettini alla Direzione del Pd. "Oggi la fase è completamente cambiata, stiamo dentro questo governo con tutte le scarpe ma la situazione è tutta cambiata. Ognuno deve definire meglio il suo profilo, siamo in mare aperto, con un futuro incerto, è fondamentale ripartire ognuno dal suo radicamento, profilo, identità", ha sottolineato il dirigente dem. "Per quanto sta succedendo nel M5s, io mi auguro che in quel dibattito prevalga ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Non ho mai inteso il rapporto con il M5sorganico o strutturale, ho sempre parlato di un rapporto politico, in cui ho creduto, perchè stavamo insieme al governo e avere un rapporto politico più chiaro e forte significava rendere più forte il governo per risolvere i problemi degli italiani". Lo ha detto Goffredoalla Direzione del Pd. "Oggi la fase è completamente cambiata, stiamo dentro questo governo con tutte le scarpe ma la situazione è tutta cambiata. Ognuno deve definire meglio il suo profilo,in, con un futuro incerto, è fondamentale ripartire ognuno dal suo radicamento, profilo, identità", ha sottolineato il dirigente dem. "Per quanto sta succedendo nel M5s, io miche in quel dibattito...

