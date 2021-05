Orgoglio Crotone: batte il Verona e lascia l'ultimo posto della classifica (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Crotone batte il Verona e lascia l'ultimo posto della classifica , scavalcando il Parma. Una piccola soddisfazione per la squadra di Serse Cosmi che ottiene tre punti dopo una partita di sofferenza. Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilill', scavalcando il Parma. Una piccola soddisfazione per la squadra di Serse Cosmi che ottiene tre punti dopo una partita di sofferenza.

Advertising

gazzettaGranata : Lotta salvezza Serie A: l’orgoglio del Crotone, il destino del Benevento #TorinoFC #FVCG #SFT - princigallomich : Prova d’orgoglio per il Crotone, battuto 2-1 il Verona - princigallomich : Prova d’orgoglio per il Crotone, battuto 2-1 il Verona - GustoH24 : Prova d’orgoglio per il Crotone, battuto 2-1 il Verona - infoitsport : Sussulto d’orgoglio del Crotone: battuto 2-1 il Verona, a segno Ounas e Simy -