“Ora resta” è il nuovo singolo di Alexandra!

Dal 14 maggio è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming "ORA resta" (Greylight Records), nuovo brano di ALEXANDRA. Avere la voglia di cambiare le cose senza paura e con la convinzione che tutto torni ad essere sotto controllo: questo il messaggio che ALEXANDRA vuole trasmettere nel suo nuovo singolo, "ORA resta", una sorta di riscatto contro chi non sa dare il giusto valore alle persone. Il viaggio su un altro pianeta viene descritto e cantato come metafora per ristabilire un equilibrio nella vita e per avere un cambio netto di prospettiva. Spiega l'artista a proposito del nuovo brano: «Mi sono immaginata di sfrecciare su una Tesla, un auto che sembra arrivata dal futuro e che, silenziosamente, percorre la strada che mi porta alla ...

