(Di venerdì 14 maggio 2021) Ildida Covid - 19 è sulla buona strada per diventare "molto più" del. Lo ha detto il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. . 14 maggio 2021

Advertising

fisco24_info : Oms, il secondo anno di pandemia sarà più mortale del primo: Secondo il direttore generale dell'agenzia - iconanews : Oms, il secondo anno di pandemia sarà più mortale del primo - DubbioFilm : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: 'Secondo anno di pandemia sarà più mortale del primo' #coronavirus - _MssSlytherin : L'OMS ha detto che il secondo anno di pandemia sarà il più mortale del primo. Abbiamo i vaccini ?? - fisco24_info : Oms: 'Il secondo anno di pandemia sarà più mortale del primo': Il direttore generale Ghebreyesus: 'Non vaccinate i… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms secondo

Il direttore generale dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiesto ai Paesi del mondo di rinunciare a vaccinare i bambini e ...3 milioni di persone e di questo passo ilanno della pandemia ...Lo ha detto il direttore dell', Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Il Covid - 19 ha già ucciso 3,3 milioni di persone e di questo passo ilanno della pandemia sarà più letale del primo", ha ...Questo secondo anno di pandemia da Covid-19 è sulla buona strada per diventare «molto più mortale» del primo. Non sono rassicuranti le parole del direttore ...Nessuna Regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. Quattro hanno una classificazione di rischio moderato: Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria. Il ministro Speranza ha ...