Omicidio Bari: arrestato un 44enne di nazionalità romena (Di venerdì 14 maggio 2021) arrestato ieri a Bari un 44enne romeno, ritenuto responsabile dell’Omicidio di Mihalcea Vasile, di 46anni. L’uomo era stato trovato senza vita in un casolare abbandonato, la sera del 12 maggio: presentava un profondo taglio alla testa. Le indagini dei Carabinieri di Bari, coordinate dal Procuratore Giuseppe Dentamaro, hanno immediatamente portato alla ricostruzione del delitto e all’identificazione del presunto autore. Per l’Omicidio di Vasile è perciò stato fermato un uomo, B.G, con precedenti. Il 44enne è stato sorpreso mentre stava per fuggire, una volante della Polizia di Stato di Bari è infatti stata allertata da una chiamata al 113, per la presenza di alcuni cittadini stranieri che, saliti a bordo di un treno, in evidente stato di ubriachezza, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 14 maggio 2021)ieri aunromeno, ritenuto responsabile dell’di Mihalcea Vasile, di 46anni. L’uomo era stato trovato senza vita in un casolare abbandonato, la sera del 12 maggio: presentava un profondo taglio alla testa. Le indagini dei Carabinieri di, coordinate dal Procuratore Giuseppe Dentamaro, hanno immediatamente portato alla ricostruzione del delitto e all’identificazione del presunto autore. Per l’di Vasile è perciò stato fermato un uomo, B.G, con precedenti. Ilè stato sorpreso mentre stava per fuggire, una volante della Polizia di Stato diè infatti stata allertata da una chiamata al 113, per la presenza di alcuni cittadini stranieri che, saliti a bordo di un treno, in evidente stato di ubriachezza, ...

Advertising

magicaGrmente22 : ' E' un pregiudicato di 44 anni il presunto assassino di Mihalcea Vasile ' Omicidio in casolare Bari, fermato pres… - QuotidianPost : Omicidio Bari: arrestato un 44enne di nazionalità romena - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Bari, in manette l’autore dell’omicidio del 46enne ritrovato in un casolare a #Carbonara - statodelsud : Omicidio in casolare Bari, fermato presunto killer - Pino__Merola : Omicidio in casolare Bari, fermato presunto killer -