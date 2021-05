Officina Stellare costituisce startup Thinkquantum (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Officina Stellare insieme ad altri soci promotori provenienti dal mondo accademico hanno costituito la startup innovativa Thinkquantum, spin-off dell’Università degli Studi di Padova, che sarà controllata da Officina Stellare con il 50,5% delle quote. Gino Bucciol, Head of Business Development di Officina Stellare, assume il ruolo di Vice Presidente. Thinkquantum opererà nei settori strategici della cybersecurity e delle comunicazioni criptate su base quantistica, commercializzando soluzioni in grado di garantire standard di sicurezza delle infrastrutture di comunicazione nettamente superiori a quelle attuali. Grazie alla nuova controllata, Officina Stellare rafforza ulteriormente la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) –insieme ad altri soci promotori provenienti dal mondo accademico hanno costituito lainnovativa, spin-off dell’Università degli Studi di Padova, che sarà controllata dacon il 50,5% delle quote. Gino Bucciol, Head of Business Development di, assume il ruolo di Vice Presidente.opererà nei settori strategici della cybersecurity e delle comunicazioni criptate su base quantistica, commercializzando soluzioni in grado di garantire standard di sicurezza delle infrastrutture di comunicazione nettamente superiori a quelle attuali. Grazie alla nuova controllata,rafforza ulteriormente la ...

