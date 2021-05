Natura, emozioni forti e relax, le vacanze in Val di Sole (Di venerdì 14 maggio 2021) Contatto con la Natura, emozioni forti e spazi aperti per l’estate della ripartenza. La Val di Sole ha sviluppato una serie di iniziative che uniscono adrenalina, relax e spirito d’avventura. Con l’acqua come filo conduttore. La Val di Sole da millenni, infatti, ha un legame speciale con le proprie risorse idriche grazie alla presenza di numerose fonti termali e corsi d’acqua, più o meno impetuosi. “Grazie all’acqua possiamo proporre una serie di attività che stanno riscuotendo sempre più successo – conferma Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il Turismo Val di Sole – Sono esperienze spesso fuori dai normali ‘canoni’ di vacanza che però vengono pian piano scoperti sia dai giovani sia dai meno giovani. Sono tutte unite dalla capacità di aiutare la nostra mente ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021) Contatto con lae spazi aperti per l’estate della ripartenza. La Val diha sviluppato una serie di iniziative che uniscono adrenalina,e spirito d’avventura. Con l’acqua come filo conduttore. La Val dida millenni, infatti, ha un legame speciale con le proprie risorse idriche grazie alla presenza di numerose fonti termali e corsi d’acqua, più o meno impetuosi. “Grazie all’acqua possiamo proporre una serie di attività che stanno riscuotendo sempre più successo – conferma Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il Turismo Val di– Sono esperienze spesso fuori dai normali ‘canoni’ di vacanza che però vengono pian piano scoperti sia dai giovani sia dai meno giovani. Sono tutte unite dalla capacità di aiutare la nostra mente ...

