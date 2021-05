Migranti, Draghi tira dritto e ignora la lite Pd-Lega Riunione ristretta con Franceschini e Giorgetti. Inside (Di venerdì 14 maggio 2021) Mario Draghi tira dritto e non intende assolutamente schierarsi né con il Partito Democratico né con la Lega. La questione degli sbarchi di immigrati irregolari continua a dividere la maggioranza e, potenzialmente, è una vera e propria 'bomba' per l'esecutivo. Il 'non luogo a procedere' per Matteo Salvini sul caso Gregoretti, salutato con favore da Giorgia Meloni, rilancia... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 14 maggio 2021) Marioe non intende assolutamente schierarsi né con il Partito Democratico né con la. La questione degli sbarchi di immigrati irregolari continua a dividere la maggioranza e, potenzialmente, è una vera e propria 'bomba' per l'esecutivo. Il 'non luogo a procedere' per Matteo Salvini sul caso Gregoretti, salutato con favore da Giorgia Meloni, rilancia... Segui su affaritaliani.it

