Me time, perché concedersi il tempo per sé è così importante (Di venerdì 14 maggio 2021) Avete mai pensato che non c'è mai abbastanza tempo per fare le cose che ognuno di noi vorrebbe concedersi? Se anche voi fate parte del team per cui scendere dal tapis roulant quotidiano di infinite cose da fare, lavori e impegni familiari che spuntano sempre sembra impossibile, leggete di seguito. La vostra felicità ringrazierà. Ok, la maggior parte di noi sa bene che ritagliarsi ogni tanto del tempo per sé stessi è un bene assoluto, ma tantissimi fanno anche fatica a trovare momenti da dedicarsi in esclusiva. Tuttavia è certo che abbiamo davvero bisogno del famoso Me Time, non importa quanto siamo impegnati, è davvero fondamentale per il nostro benessere. Il Me Time non si deve solo sognare, non si tratta di un qualcosa destinato ai pochi eletti senza impegni in agenda.

