MASS EFFECT LEGENDARY EDITION DISPONIBILE

(Di venerdì 14 maggio 2021) Prova la versione definitiva della pluripremiata trilogia in uno straordinario 4K Ultra HD con HDR, grafica perfezionata, miglioramenti del titolo e altro ancora BioWare, studio di Electronic Arts, ha rilasciato oggi, la modalità definitiva per vivere l’amata trilogia di videogiochi di ruolo di fantascienza. Il titolo èin tutto il

Advertising

alisander91bis : In questo articolo c'è parte del mio amore per questa saga, spero possa aiutarvi a decidere l'acquisto della Legend… - EAitalia : #MassEffect Legendary Edition è ora disponibile su tutte le piattaforme! 3 giochi e oltre 40 contenuti scaricabili… - DarioConti1984 : Mass Effect Legendary Edition arriverà su Xbox Game Pass? La replica di EA - fgfoto : Ci siamo! Mass Effect Legendary Edition - vespertime : Mass Effect LE esaurito su Amazon. Giro Mediaworld, unieuro, euronics, gamestop. Esaurito ovunque. Online però euro… -

Ultime Notizie dalla rete : MASS EFFECT

Stai guardando Pubblicità Stai guardando Pubblicità Partiamo dal presupposto cheè, almeno per chi scrive, una delle migliori trilogie videoludiche di tutti i tempi, se non la migliore. Insieme formano una fantastica epopea fantascientifica, divisa tra tre giochi di ...Legendary Edition è finalmente disponibile a partire da oggi sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4 , grazie al quale gli utenti più incalliti del brand possono ...Mass Effect Legendary Edition ora disponibile, ecco il trailer | La remaster include i tre capitoli originali e ben 40 DLC.Nella Legendary Edition di Mass Effect non serve rigiocare l'intera trilogia per sbloccare il miglior finale dell'epopea del Comandante Shepard ...