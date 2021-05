Marquez duro su Valentino Rossi | “Non è più quello di un tempo”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marquez duro

Moto.it

Il maiorchino, nella sua consueta classifica di promossi e bocciati, è stato moltocon Alex: "Non è stato veloce in nessun circuito - ha spiegato Lorenzo - è spesso l'ultimo dei piloti Honda ed quello che è caduto di più". La risposta non si è fatta attendere, ma è ...... facendo vedere che sotto la scorza dasi cela un uomo che ha vissuto momenti difficili nell'... nel quale ha anche potuto osservare da vicino. Ad un passo dalla zona punti Luca Marini, che ...Il centauro catalano ha risposto all'ex compagno di scuderia, che sul suo canale Youtube continua a far discutere.Marc non ha dubbi: “Dobbiamo recuperare, ma per gli ingegneri è più difficile quando non c’è uno in grado di andare regolarmente al limite”. Sulle sue condizioni fisiche: “Dopo Jerez ho fatto un contr ...