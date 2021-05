“Ma quella che sostanza è?”. Fabrizio Corona, spunta un nuovo video sui social dell’ex re dei paparazzi. “E adesso che succede?”, poi si scopre la verità (Di venerdì 14 maggio 2021) Si torna a parlare di Fabrizio Corona. E pure se uno dei motivi per i quali era stato arrestato fosse l’uso smodato dei social (illegali usarli durante i domiciliari), eccolo di nuovo dietro a una storia Instagram. Come si è sempre giustificato: “Questo per me è lavoro” e sicuramente è così. Stavolta si è presentato sui social pubblicizzando un progetto legato alla marijuana legale: si chiama canapa cbd shop e si tratta di uno shop di cannabis light che ora si avvale della preziosa collaborazione – soprattutto in termini di risonanza social e mediatica – proprio dell’ex re dei paparazzi, che non solo ne firma i prodotti con il suo noto brand Adalet, ma ci mette anche la faccia. Ed eccolo Fabrizio Corona che tra le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Si torna a parlare di. E pure se uno dei motivi per i quali era stato arrestato fosse l’uso smodato dei(illegali usarli durante i domiciliari), eccolo didietro a una storia Instagram. Come si è sempre giustificato: “Questo per me è lavoro” e sicuramente è così. Stavolta si è presentato suipubblicizzando un progetto legato alla marijuana legale: si chiama canapa cbd shop e si tratta di uno shop di cannabis light che ora si avvale della preziosa collaborazione – soprattutto in termini di risonanzae mediatica – propriore dei, che non solo ne firma i prodotti con il suo noto brand Adalet, ma ci mette anche la faccia. Ed eccoloche tra le ...

