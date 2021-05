(Di venerdì 14 maggio 2021)sempre più selvaggia in Serie A: Cagliari, Torino, Spezia e Benevento si preparano alla battaglia Domani, sabato 15 maggio, inizierà la 37^ e penultima giornata di Serie A equivalente alla. Questo vale per tutte le squadre tranne che per il Torino visto che martedì 18 avrà a disposizione la gara jolly contro la Lazio all’Olimpico. Esaminiamo lo stato di forma e il momento che stanno attraversando le concorrenti: Partiamo dalla messa peggio in classifica in questa, ovvero il campani di mister Inzaghi che dovranno ospitare un Crotone già retrocesso da diverse partite ma in un buono stato di forma. Ieri si è imposto 2-1 sul Verona. Il Benevento ha collezionato soltanto una vittoria inil girone di ritorno contro la ...

Advertising

Enzovit : Lotta salvezza: tutto in 180 minuti o quasi - Frances68263709 : @Jacop83 @Maldi___ @LucaCohen E poi è anche un fatto di mentalità, negli altri paesi queste cose nn esistono si lot… - gilnar76 : Lotta salvezza Serie A: l’orgoglio del Crotone, il destino del Benevento #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - junews24com : Lotta salvezza Serie A: l’orgoglio del Crotone, il destino del Benevento - - gazzettaGranata : Lotta salvezza Serie A: l’orgoglio del Crotone, il destino del Benevento #TorinoFC #FVCG #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta salvezza

Dopo il successo colto a Bologna nel turno infrasettimanale che è valso laaritmetica per gli uomini di Ballardini, il Grifone ospita l'Atalanta in pienaChampions. Il tecnico ......apertissima sia laChampions che quella per non retrocedere. Ben due le partite in programma domani, sabato 15 maggio, alle ore 15, con l'Atalanta che fa visita al Genoa e lo scontro...“Malgrado lo 0-7 vedo i granata ancora favoriti nella lotta per la salvezza”. “Per fortuna si torna in campo già domani; ora serve freddezza e fare gruppo” ...1 Spezia "Chi dava lo Spezia per spacciato si sbagliava. Anche io avevo la sensazione che la rosa dello Spezia fosse molto migliore rispetto . a quella del Crotone" 2 Torino "Il T ...