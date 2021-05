“Lo faccio per Archie”: Harry spiega perché non vuole più essere principe (e c’entra Lady D) (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ospitata del principe Harry al podcast Armchair Expert è stata un lunga chiacchierata con il conduttore Dax Shepard in cui l’ex royal ha toccato più di un punto saliente della narrazione della sua vita. LEGGI ANCHE => “Era come vivere in uno Zoo”, Harry sgancia un’altra bomba sulla famiglia reale Il sogno Americano Harry ha dichiarato di sentirsi libero in America. Finalmente può essere un privato cittadino qualunque senza nessun ruolo pubblico istituzionale. A LA, Harry si sente “fuori dai radar“. Basta cappellini da baseball e testa abbassata per nascondersi dagli occhi dei curiosi: “è incredibile quanti chewing gum vedi. È un casino!” Finalmente può camminare con la schiena ritta, in tutti i sensi. Così pervasiva l’attenzione che riceveva a Londra che uno dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ospitata delal podcast Armchair Expert è stata un lunga chiacchierata con il conduttore Dax Shepard in cui l’ex royal ha toccato più di un punto saliente della narrazione della sua vita. LEGGI ANCHE => “Era come vivere in uno Zoo”,sgancia un’altra bomba sulla famiglia reale Il sogno Americanoha dichiarato di sentirsi libero in America. Finalmente puòun privato cittadino qualunque senza nessun ruolo pubblico istituzionale. A LA,si sente “fuori dai radar“. Basta cappellini da baseball e testa abbassata per nascondersi dagli occhi dei curiosi: “è incredibile quanti chewing gum vedi. È un casino!” Finalmente può camminare con la schiena ritta, in tutti i sensi. Così pervasiva l’attenzione che riceveva a Londra che uno dei ...

Advertising

RobertoBurioni : Non risiedo a Roma e non potrò votare @CarloCalenda ma gli faccio il mio più sentito in bocca al lupo per le prossi… - Striscia : 'Se la @LauraPausini c’è rimasta male, faccio scambio con il Golden Globe'. Tapiro d'oro a #CheccoZalone per non es… - Azione_it : Le proposte per #Roma le faccio ai cittadini che siano di sinistra di centro o di destra perché si tratta di buona… - robertobooh : Io, comunque, per mettere le cose in prospettiva, e anche perché non sapete mai un cazzo, vi faccio notare che il p… - Ririsgirlfriend : Ma dove devo mandare domanda per fare il lavoro di questa ragazza che passa il tempo a leggere i commenti sui socia… -