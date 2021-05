LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: si riparte con le FP2, pista asciutta (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Questa mattina Miller ha fatto la differenza perché è stato l’unico ad utilizzare le gomme slick proprio in un frangente in cui la pista si era asciugata. Subito dopo aveva ripreso a piovere. 13.38 Al momento non piove nel corso delle FP2 della Moto3, dunque i piloti dovrebbero trovare pista asciutta. 13.37 La classifica dopo la sessione del mattino bagnata. 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 308.7 1’38.007 2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 308.7 1’39.488 1.481 / 1.481 3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1’40.069 2.062 / 0.581 4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.115 2.108 / 0.046 5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.121 2.114 / 0.0066 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 Questa mattina Miller ha fatto la differenza perché è stato l’unico ad utilizzare le gomme slick proprio in un frangente in cui lasi era asciugata. Subito dopo aveva ripreso a piovere. 13.38 Al momento non piove nel corso delle FP2 della Moto3, dunque i piloti dovrebbero trovare. 13.37 La classifica dopo la sessione del mattino bagnata. 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 308.7 1’38.007 2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 308.7 1’39.488 1.481 / 1.481 3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1’40.069 2.062 / 0.581 4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.115 2.108 / 0.046 5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1’40.121 2.114 / 0.0066 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team ...

