L’abito di Miss Universe Singapore è un inno contro il razzismo

(Di venerdì 14 maggio 2021) «Stop Asian Hate». È la scritta che campeggia sul retro del vestito di Bernadette Belle Ong durante il National Costume Show, la sfilata con l’abito nazionale in cui le partecipanti di Miss Universo 2020 sfoggiano look ispirati ai colori e alle bandiere del paese d’origine. Ma quello della candidata di Singapore non è solo un vestito, è uno statement e una protesta.