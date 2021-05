Internazionali di Roma oggi 14 maggio: programma, incontri, tabellone, quarti di finale (Di venerdì 14 maggio 2021) Internazionali BNL d’Italia 2021, rush finale per il torneo di Roma. oggi pomeriggio, venerdì 14 maggio 2021, è in programma l’atteso quarto di finale che vede protagonista il nostro Lorenzo Sonego contro Rublev. In palio c’è un posto in semifinale con la vetrina di affrontare uno tra Djokovic e Tsitsipas (ora in campo). Internazionali BNL d’Italia oggi 14 maggio: il programma del pomeriggio In questo momento sono in campo per il maschile per l’appunto Djokovic contro Tsitsipas match valido per i quarti di finale. L’incontro è in corso al centrale. A seguire spazio al femminile con l’incontro tra la polacca Swiatek e la Svitolina. Al Pietrangeli invece ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021)BNL d’Italia 2021, rushper il torneo dipomeriggio, venerdì 142021, è inl’atteso quarto diche vede protagonista il nostro Lorenzo Sonego contro Rublev. In palio c’è un posto in semicon la vetrina di affrontare uno tra Djokovic e Tsitsipas (ora in campo).BNL d’Italia14: ildel pomeriggio In questo momento sono in campo per il maschile per l’appunto Djokovic contro Tsitsipas match valido per idi. L’incontro è in corso al centrale. A seguire spazio al femminile con l’incontro tra la polacca Swiatek e la Svitolina. Al Pietrangeli invece ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Solo un Paese Governato da idioti mette in piedi un cinema squallido come quello degli Internazionali di tennis di… - virginiaraggi : Congratulazioni a Giovanni Malagò, confermato presidente del Coni. Lo sport deve ripartire e Roma farà la sua parte… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO AI QUARTI DI FINALE BATTUTO L'AUSTRIACO THIEM IN 3 SET (6-4, 6-7, 7-6)… - Llukas79 : RT @Pgreco_: Internazionali di tennis a Roma. La partita va al terzo set, ma sono le 21.30 e il pubblico (PAGANTE) deve uscire perché c'è… - vel8206 : RT @ArmoniosiAccent: Internazionali di #tennis a Roma. ?? Ieri alle 21.30 viene fermata la partita, gli spettatori paganti vengono fatti usc… -