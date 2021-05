Il nodo bonus fiscale e la permanenza di CR7 (Di venerdì 14 maggio 2021) Quale futuro per Cristiano Ronaldo? La stella portoghese della Juventus ha appena tagliato il traguardo dei 100 gol in maglia bianconera, ma la sua stagione potrebbe chiudersi con la delusione della mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una condizione che in certe condizioni avrebbe fatto presupporre una separazione certa dal club che nell’estate L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) Quale futuro per Cristiano Ronaldo? La stella portoghese della Juventus ha appena tagliato il traguardo dei 100 gol in maglia bianconera, ma la sua stagione potrebbe chiudersi con la delusione della mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una condizione che in certe condizioni avrebbe fatto presupporre una separazione certa dal club che nell’estate L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il nodo bonus fiscale e la permanenza di CR7: Quale futuro per Cristiano Ronaldo? La stella porto… - CalcioFinanza : Il nodo bonus fiscale e la permanenza di #CristianoRonaldo - kirarissbf : @kostoselezneva Non lo sapevi i giudici possono scegliere di dare un bonus per il nodo perchè rende il maneggio del nastro più difficile! -