Francia: Les Echos, vendita del gruppo tv M6 in dirittura d'arrivo, in pole Tf1 (2) (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - In questo momento Bertelsmann, osserva 'Les Echos', deve far fronte a un dilemma: "deve scegliere, da un lato, tra un gruppo Tf1 che può permettersi di pagare un prezzo più alto perché ci sono molte sinergie da prevedere da questa fusione ma c'è il rischio regolamentare e dall'altro acquirente come Niel, Kretinsky, Mediaset, e forse Vivendi per certi aspetti, hanno meno probabilità di scontrarsi con questo tipo di ostacolo...ma pagherebbero di meno". Per risolvere questa questione "Bertelsmann e Tf1 potrebbero decidere che il gruppo francese non rilevi direttamente tutte le azioni del gruppo tedesco e sia accompagnato da un fondo di investimento, sapendo che questo tipo di fondo è portato a vendere abbastanza velocemente. Bertelsmann potrebbe così rimanere azionista del nuovo insieme e Bouygues, il ...

