Fedez ricorda Vik Arrigoni, 'mi aprì occhi' (Di venerdì 14 maggio 2021) "Non voglio accodarmi al coro delle tifoserie che non restituiscono nulla di utile e che hanno fatto abbastanza danni in queste decenni", dice Fedez su Instagram parlando di quanto sta succedendo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 14 maggio 2021) "Non voglio accodarmi al coro delle tifoserie che non restituiscono nulla di utile e che hanno fatto abbastanza danni in queste decenni", dicesu Instagram parlando di quanto sta succedendo ...

Advertising

Ary1797 : RT @OptiMagazine: #Fedez ricorda Vittorio #Arrigoni per parlare della Striscia di #Gaza: 'Testimonianze, non opinioni'. #IsraelPalestine #G… - OptiMagazine : #Fedez ricorda Vittorio #Arrigoni per parlare della Striscia di #Gaza: 'Testimonianze, non opinioni'.… - Giusepp02559786 : RT @kris_Dakota_: L’iPhone infame che mi ricorda che é un botto di tempo che non ti vedo @Fedez ???? - LucianoBonazzi : #primomaggio2021 #MortiBianche @Fedez Draghi ricorda Luana e altri 'ben 5' lavoratori morti sul lavoro… - kris_Dakota_ : L’iPhone infame che mi ricorda che é un botto di tempo che non ti vedo @Fedez ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez ricorda Fedez ricorda Vik Arrigoni, 'mi aprì occhi' "Vi voglio presentare la persona che da adolescente mi ha aperto gli occhi" dice Fedez ai suoi follower, ricordando 'Vik', che firmava i suoi post con la sigla 'Restiamo umani'. "Trovo più utile dare ...

Fedez ricorda Vittorio Arrigoni per parlare della Striscia di Gaza: 'Testimonianze, non opinioni' Nelle ultime stories su Instagram Fedez ricorda Vittorio Arrigoni . Lo fa, il rapper e influencer milanese, per rispondere alle varie richieste di commentare quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza in questi giorni di morte e ...

Fedez ricorda Vik Arrigoni, 'mi aprì occhi' - Musica Agenzia ANSA Fedez ricorda Vik Arrigoni, 'mi aprì occhi' "Non voglio accodarmi al coro delle tifoserie che non restituiscono nulla di utile e che hanno fatto abbastanza danni in queste decenni", dice Fedez su Instagram parlando di quanto sta succedendo nell ...

Fedez ricorda Vittorio Arrigoni per parlare della Striscia di Gaza: “Testimonianze, non opinioni” Nelle ultime stories su Instagram Fedez ricorda Vittorio Arrigoni. Lo fa, il rapper e influencer milanese, per rispondere alle varie ...

"Vi voglio presentare la persona che da adolescente mi ha aperto gli occhi" diceai suoi follower, ricordando 'Vik', che firmava i suoi post con la sigla 'Restiamo umani'. "Trovo più utile dare ...Nelle ultime stories su InstagramVittorio Arrigoni . Lo fa, il rapper e influencer milanese, per rispondere alle varie richieste di commentare quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza in questi giorni di morte e ..."Non voglio accodarmi al coro delle tifoserie che non restituiscono nulla di utile e che hanno fatto abbastanza danni in queste decenni", dice Fedez su Instagram parlando di quanto sta succedendo nell ...Nelle ultime stories su Instagram Fedez ricorda Vittorio Arrigoni. Lo fa, il rapper e influencer milanese, per rispondere alle varie ...