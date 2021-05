Email sondaggio sul vaccino Pfizer | la nuova truffa via email

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 14 maggio 2021) I ricercatori di Bitdefender hanno segnalato una campagna malevola viasul. La dinamica prevede la ricezione di unafasulla che invita a partecipare ad un questionario per fornire la propria opinione sule che promette di regalare una gift card fino a 100 dollari. In realtà, se si cade nella “trappola” i criminali informatici sono in grado di rubare denaro e informazioni personali agli utenti. Unadelle più classiche, a cui purtroppo ancora molti abboccano, finendo con il consegnare ai criminali le proprie informazioni private o il proprio denaro. Secondo i dati raccolti sono oltre 20.000 gli utenti raggiunti, da aprile a oggi. Più colpiti gli USA con il 69,98% del volume ...