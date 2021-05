“È inutile che fai il supereroe”. Isola dei Famosi, Ignazio Moser non lo sopporta e non glielo manda a dire (Di venerdì 14 maggio 2021) Manca davvero pochissimo e assisteremo ad una nuova puntata con ‘L’Isola dei Famosi’. C’è grande attesa non solo per capire chi abbandonerà per sempre l’Honduras, ma anche per scoprire le condizioni di salute di Iva Zanicchi. L’opinionista ha lasciato lo studio nello scorso appuntamento per recarsi al pronto soccorso, dopo essere stata punta da una vespa. Ha poi annunciato nei giorni scorsi di avere ancora la mano gonfia. Vedremo se aggiungerà qualche particolare in più. Intanto, da quando gli arrivisti e i primitivi si sono uniti, le polemiche e la tensione regnano sovrane. Andrea Cerioli si è scagliato contro alcuni naufraghi per avergli disturbato il sonno durante la notte. Infatti, avrebbe voluto riposare meglio ma alcuni di loro hanno mangiato dei granchi a tarda sera e parlando ad alta voce. Ora ad aver perso la pazienza è stato uno degli ultimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Manca davvero pochissimo e assisteremo ad una nuova puntata con ‘L’dei’. C’è grande attesa non solo per capire chi abbandonerà per sempre l’Honduras, ma anche per scoprire le condizioni di salute di Iva Zanicchi. L’opinionista ha lasciato lo studio nello scorso appuntamento per recarsi al pronto soccorso, dopo essere stata punta da una vespa. Ha poi annunciato nei giorni scorsi di avere ancora la mano gonfia. Vedremo se aggiungerà qualche particolare in più. Intanto, da quando gli arrivisti e i primitivi si sono uniti, le polemiche e la tensione regnano sovrane. Andrea Cerioli si è scagliato contro alcuni naufraghi per avergli disturbato il sonno durante la notte. Infatti, avrebbe voluto riposare meglio ma alcuni di loro hanno mangiato dei granchi a tarda sera e parlando ad alta voce. Ora ad aver perso la pazienza è stato uno degli ultimi ...

Advertising

NicolaPorro : Ecco la cifra monstre che gli imprenditori recuperebbero se si eliminasse il #coprifuoco, misura inutile e priva di… - borghi_claudio : @Anto_Eith Veda lei, rivista diversa, concetto diverso (poco o nulla non è inutile e distruttivo) e vuole che non d… - AlbertoAirola : Forse @GiancarloCanc non si ricorda che lo Stretto, @beppe_grillo lo attraversò a nuoto. - barcachevola : @AnnamariaRadano Stavo male già in prima perché sono materie che non riesco a fare mie, ma non dissi nulla perché s… - splendente55 : @CLAUDIOMARTANO2 @Davjd_S @ImolaOggi senza dire che intende fare davvero. Siamo circondati da geni troppo visibili… -

Ultime Notizie dalla rete : inutile che 'Sgombero palestinesi a Gerusalemme? No a violenza'/ Patriarca, 'Inutile escalation' ...e inutile escalation : a dirlo al portale 'Oasis' è nelle ultime ore Pierbattista Pizzaballa , Patriarca di Gerusalemme dei Latini, sede metropolitana senza suffraganee della Chiesa cattolica, che ha ...

Vigorito: 'Il Benevento spererà fino alla fine' ... addetti ai lavori e tifosi, ci siamo studiati, c'è anche quella che il campionato possa finire già mercoledì e rendere dunque inutile la trasferta di Torino. Mi auguro di poter vivere questo ...

Vaccini, ecco quanto durano gli anticorpi. L'esperto: "Inutile fare il test sierologico dopo l'iniezione" La Repubblica Oliver James, futuro recruiting è data-driven e people-centrico Condividi questo articolo:Milano, 14 mag. (Labitalia) – E’ arrivata in Italia nel 2017, dopo due anni di attività dai suoi uffici inglesi, quando in pochi scommettevano sul lavoro nel nostro Paese, co ...

Benevento, Vigorito: “Non molleremo finché non sarà finita davvero. Poi…” "Dobbiamo battere il Crotone. Non facciamo un anno di lavoro per abbandonare l’ultimo giorno. Non so se ci daranno una chance o non ce la daranno, quello che so però è che noi non molleremo di un cent ...

...eescalation : a dirlo al portale 'Oasis' è nelle ultime ore Pierbattista Pizzaballa , Patriarca di Gerusalemme dei Latini, sede metropolitana senza suffraganee della Chiesa cattolica,ha ...... addetti ai lavori e tifosi, ci siamo studiati, c'è anche quellail campionato possa finire già mercoledì e rendere dunquela trasferta di Torino. Mi auguro di poter vivere questo ...Condividi questo articolo:Milano, 14 mag. (Labitalia) – E’ arrivata in Italia nel 2017, dopo due anni di attività dai suoi uffici inglesi, quando in pochi scommettevano sul lavoro nel nostro Paese, co ..."Dobbiamo battere il Crotone. Non facciamo un anno di lavoro per abbandonare l’ultimo giorno. Non so se ci daranno una chance o non ce la daranno, quello che so però è che noi non molleremo di un cent ...