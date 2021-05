“Dritto al cuore” di Luca Di Bartolomei

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Più armi uguale più sicurezza. Un’equazione trasformata in slogan, una convinzione che ha spinto il 40 per cento degli italiani ad affermare che si sentirebbe più sicuro con una pistola in casa. Più armi uguale più femminicidi. Ecco un’altra equazione, ma questo non è uno slogan, è la semplice constatazione di una tragica realtà. Una pistola è costruita per sparare, per ferire o uccidere. O anche per uccidersi”.Di, giovane analista, figlio di Agostino, indimenticato Capitano della Roma che si tolse la vita nel 1994 con una Smith & Wesson 38 acquistata credendo di proteggere la sua famiglia, analizza in questo volume edito da Baldini e Castoldi una scottante questione della nostra contemporaneità come quello della legittima difesa ed il possesso-uso delle armi. Un tema strettamente collegato ad un elemento sempre più diffuso e ...