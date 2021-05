Dipinto di Picasso venduto all’asta per oltre 100 milioni di dollari (Di venerdì 14 maggio 2021) Dipinto di Picasso battuto all’asta da Christie’s per oltre 100 milioni di dollari, a New York, dopo una battaglia durata 20 minuti Si chiama ‘Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)‘ ed è un Dipinto di Picasso. Ieri è stato venduto ad un’asta organizzata da Christie’s a New York, per la modica (si fa per dire) somma di 103,4 milioni di dollari. La tela, dipinta nel 1932, è 1,46 x 1,14 metri era stata venduta a 90 milioni ed è salita a 103 dopo una serrata battaglia durata circa 20 minuti tra i partecipanti all’asta. Il Dipinto rappresenta l’amante e musa di Pablo Picasso, Marie-Thérèse Walter. Con quest’asta ha visto ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021)dibattutoda Christie’s per100di, a New York, dopo una battaglia durata 20 minuti Si chiama ‘Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)‘ ed è undi. Ieri è statoad un’asta organizzata da Christie’s a New York, per la modica (si fa per dire) somma di 103,4di. La tela, dipinta nel 1932, è 1,46 x 1,14 metri era stata venduta a 90ed è salita a 103 dopo una serrata battaglia durata circa 20 minuti tra i partecipanti. Ilrappresenta l’amante e musa di Pablo, Marie-Thérèse Walter. Con quest’asta ha visto ...

