Daydreamer anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) Televisione Can e Sanem si risvegliano abbracciati dopo aver passato la notte insieme sulla spiaggia. La Fikri Harika sceglie delle modelle d’eccezione per girare lo spot delle creme Pubblicato su 14– le ali del sogno torna da lunedì 17 a venerdì 21con nuovi emozionanti episodi. Mediaset ha deciso di apportare un nuovo cambiamento della programmazione della messa in onda. Le nuove puntate iniziano infatti alle 16,30 circa. Lunedì 17Can decide di fare una bella sorpresa a Sanem, quindi con la complicità di Deren organizza un weekend fuori Istanbul. La giovane Aydin sa invece che deve andare in quella località solo per verificare i servizi di un determinato albergo, che potrebbe servire per l’agenzia. Can sorprende Sanem e ...